Schattenkriege - Machtpoker in der Krise

Intervention in Georgien

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 10.05.2024
Intervention in Georgien

Schattenkriege - Machtpoker in der Krise

Folge 3: Intervention in Georgien

43 Min.Folge vom 10.05.2024Ab 12

Im Südkaukasus beginnt für die Menschen im Jahr 2008 ein erbitterter Krieg zwischen Georgien und Russland. Die Dokumentation beleuchtet die Hintergründe des Konflikts.

Kabel Eins Doku
