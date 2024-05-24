Schattenkriege - Machtpoker in der Krise
Folge 8: Export der Revolution
Die Revolution in Kuba hat auch Einfluss auf Venezuela. Das Land versorgt das schwache Kuba mit Öllieferungen, auf mehreren Ebenen sind die Länder voneinander abhängig.
