Schattenkriege - Machtpoker in der Krise
Folge 6: Invasion auf Grenada
43 Min.Folge vom 17.05.2024Ab 12
Seit der beliebte sozialistische Politiker Maurice Bishop im März 1979 nach einem Putsch ohne Blutvergießen die Karibikinsel Grenada regiert, geht es bergauf: Es gibt Arbeit und Bildungsmöglichkeiten. Vier Jahre später wird Bishop ermordet, und tausende US-Soldaten stürmen die Insel.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Krieg
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CIC Media