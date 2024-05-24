Bürgerkrieg in KambodschaJetzt kostenlos streamen
Schattenkriege - Machtpoker in der Krise
Folge 7: Bürgerkrieg in Kambodscha
42 Min.Folge vom 24.05.2024Ab 12
1975 kommen in Kambodscha die Roten Khmer an die Macht. Deren Schreckensherrschaft, die vier Jahre lang andauert, ist gezeichnet von Zwangsarbeit, Hungersnöten, Folter und Mord. Welchen Einfluss hatten die Amerikaner auf die Machtübernahme der brutalen Khmer?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schattenkriege - Machtpoker in der Krise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Krieg
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CIC Media