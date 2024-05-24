Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schattenkriege - Machtpoker in der Krise

Bürgerkrieg in Kambodscha

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 7vom 24.05.2024
Bürgerkrieg in Kambodscha

Folge 7: Bürgerkrieg in Kambodscha

42 Min.Folge vom 24.05.2024Ab 12

1975 kommen in Kambodscha die Roten Khmer an die Macht. Deren Schreckensherrschaft, die vier Jahre lang andauert, ist gezeichnet von Zwangsarbeit, Hungersnöten, Folter und Mord. Welchen Einfluss hatten die Amerikaner auf die Machtübernahme der brutalen Khmer?

