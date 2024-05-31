Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schattenkriege - Machtpoker in der Krise

Weltmächte im Kalten Krieg

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 10vom 31.05.2024
Folge 10: Weltmächte im Kalten Krieg

43 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12

Der Kalte Krieg endet mit dem Kollaps der Sowjetunion im Jahr 1991. Nun bahnt sich ein neuer Kalter Krieg an, gekennzeichnet durch geheime Operationen, angeheizt durch Rivalitäten zwischen den USA, Russland, Großbritannien und China. Welche Dimensionen wird dieser Krieg erreichen?

