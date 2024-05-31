Weltmächte im Kalten KriegJetzt kostenlos streamen
Schattenkriege - Machtpoker in der Krise
Folge 10: Weltmächte im Kalten Krieg
43 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12
Der Kalte Krieg endet mit dem Kollaps der Sowjetunion im Jahr 1991. Nun bahnt sich ein neuer Kalter Krieg an, gekennzeichnet durch geheime Operationen, angeheizt durch Rivalitäten zwischen den USA, Russland, Großbritannien und China. Welche Dimensionen wird dieser Krieg erreichen?
