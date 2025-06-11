Schlosshotel Orth (1/13): Das Wunder von GmundenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 2
Folge 1: Schlosshotel Orth (1/13): Das Wunder von Gmunden
Wenzel Hofer und sein Team begrüßen wieder Gäste im Schlosshotel. Auch in der Familie geht es hoch her, denn Fanny heiratet heimlich Vinzenz Strobel. Fritz Havlicek, ein Pensionist aus Wien, stolpert über eine Falte im Teppich auf der Brücke. Nach dem Sturz kann er angeblich seinen Arm nicht mehr bewegen und seine Frau hofft auf ein hohes Schmerzensgeld. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Hofer) Heinz Trixner (Vinzenz Strob) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Johanna Liebeneiner (Doris) Elfriede Ott (Elfriede Havlicek) Fritz Muliar (Fritz Havlicek) Regie: Peter Sämann Drehbuch: Rochus Bassauer Bildquelle: ORF/ORF/Johannes Cizek
