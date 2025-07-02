Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth (12/13): Familienbande

Staffel 1Folge 15vom 02.07.2025
46 Min.Folge vom 02.07.2025

Strobel übernimmt Lenas Verteidigung beim Prozess. Philipp hält ein Plädoyer für seine Schwester und erwirkt ein mildes Urteil. Sissy ist schwanger. Georg weiß noch nichts davon. Die erfolgreiche Geigerin Irene kehrt nach Gmunden zurück, um sich mit ihrer Mutter zu versöhnen. Doch die alte Frau will nichts mehr von ihr wissen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Christine Buchegger (Lena Dorndorf) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Sascha Wussow (Georg Brandner) Nicole R. Beutler (Fanny Hofer) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Fritz Karl (Philipp Dorndorf) Therese Lohner (Irene) Karin Baal (Eva) Anton Pointecker (Höllerer) Regie: Claus Peter Witt Buch: Climax Filmscript, Gabriele Werth Bildquelle: ORF/Johannes Cizek

