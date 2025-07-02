Schlosshotel Orth (12/13): FamilienbandeJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 2
Folge 15: Schlosshotel Orth (12/13): Familienbande
Strobel übernimmt Lenas Verteidigung beim Prozess. Philipp hält ein Plädoyer für seine Schwester und erwirkt ein mildes Urteil. Sissy ist schwanger. Georg weiß noch nichts davon. Die erfolgreiche Geigerin Irene kehrt nach Gmunden zurück, um sich mit ihrer Mutter zu versöhnen. Doch die alte Frau will nichts mehr von ihr wissen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Christine Buchegger (Lena Dorndorf) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Sascha Wussow (Georg Brandner) Nicole R. Beutler (Fanny Hofer) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Fritz Karl (Philipp Dorndorf) Therese Lohner (Irene) Karin Baal (Eva) Anton Pointecker (Höllerer) Regie: Claus Peter Witt Buch: Climax Filmscript, Gabriele Werth Bildquelle: ORF/Johannes Cizek
