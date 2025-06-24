Schlosshotel Orth (6/13): Der ChampionJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 2
Folge 9: Schlosshotel Orth (6/13): Der Champion
Marion fühlt sich in Gmunden nicht mehr wohl. Sie bewirbt sich an einer angesehenen Privatklinik in Wien. Lena lebt sich immer besser im Schlosshotel ein, doch plötzlich bekommt sie einen Anruf, der sie ziemlich aus der Fassung bringt. Eine große Segelregatta am Traunsee steht bevor. Alle erwarten mit Spannung Peter Wagner, einen bekannten Segler, der diesmal Wenzels Partner ist. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Christine Buchegger (Lena Dorndorf) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Sascha Wussow (Georg Brandner) Beatrice Kessler (Dr. Fabian) Erwin Steinhauer (Herr Fabian) Christine Mayn (Christl Wagner) Alexander Strobele (Peter Wagner) Fritz Egger (Dr. Norbert Wittinger) u.a. Buch: Beatrice Ferolli und Gabriele Werth Regie: Peter Sämann Bildquelle: ORF/Johannes Cizek
