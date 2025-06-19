Schlosshotel Orth (3/13): Späte EinsichtJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 2
Folge 6: Schlosshotel Orth (3/13): Späte Einsicht
46 Min.Folge vom 19.06.2025
Die Hochzeit von Fanny und Vinzenz soll feierlich in der Kirche nachgeholt werden. Doch fehlt noch immer das geeignete Hochzeitskleid. Frau Feldmann hat ständig etwas an ihrer zwölfjährigen Tochter auszusetzen. Das Mädchen beschließt, auszureißen und über den See zu rudern. Fast würde ein Unglück passieren, wenn da nicht der kluge Hund Barry wäre. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Hofer) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Regie: Peter Saemann Bildquelle: ORF/Johannes Cizek
