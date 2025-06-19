Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schlosshotel Orth Staffel 2

Schlosshotel Orth (3/13): Späte Einsicht

ORF2Staffel 1Folge 6vom 19.06.2025
Schlosshotel Orth (3/13): Späte Einsicht

Schlosshotel Orth (3/13): Späte EinsichtJetzt kostenlos streamen

Schlosshotel Orth Staffel 2

Folge 6: Schlosshotel Orth (3/13): Späte Einsicht

46 Min.Folge vom 19.06.2025

Die Hochzeit von Fanny und Vinzenz soll feierlich in der Kirche nachgeholt werden. Doch fehlt noch immer das geeignete Hochzeitskleid. Frau Feldmann hat ständig etwas an ihrer zwölfjährigen Tochter auszusetzen. Das Mädchen beschließt, auszureißen und über den See zu rudern. Fast würde ein Unglück passieren, wenn da nicht der kluge Hund Barry wäre. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Hofer) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Regie: Peter Saemann Bildquelle: ORF/Johannes Cizek

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schlosshotel Orth Staffel 2
ORF2
Schlosshotel Orth Staffel 2

Schlosshotel Orth Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen