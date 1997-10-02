Abschlussfest zur 2. Staffel von "Schlosshotel Orth"Jetzt kostenlos streamen
Folge 4: Abschlussfest zur 2. Staffel von "Schlosshotel Orth"
2 Min.Folge vom 02.10.1997
Die Sendung "Seitenblicke" besuchte die Abschlussfeier zur zweiten Staffel von "Schlosshotel Orth". Hier ließen die Stars die intensive Drehzeit Revue passieren und verrieten das Geheimnis hinter dem Schneewunder des Weihnachts-Serienspecials. Sendung: "Seitenblicke" vom 2.10.1997
