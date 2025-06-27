Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 2

Schlosshotel Orth (8/13): Hals und Beinbruch

ORF2Staffel 1Folge 11vom 27.06.2025
Schlosshotel Orth (8/13): Hals und Beinbruch

Folge 11: Schlosshotel Orth (8/13): Hals und Beinbruch

46 Min.Folge vom 27.06.2025

Strobel klagt Wenzel im Namen von Kaiser wegen Rufschädigung. Fanny wird die Gegenseite übernehmen. Sissy kündigt im Hotel Traunstein und will sich selbstständig machen. Eleonore Bahr hat einen Walker engagiert. Jede zu private Annäherung zwischen den beiden ist vertraglich ausgeschlossen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Christine Buchegger (Lena Dorndorf) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Hofer) Sascha Wussow (Georg Brandner) Bildquelle: ORF/Johannes Cizek

