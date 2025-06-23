Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth (5/13): Sieg der Liebe

Staffel 1Folge 8vom 23.06.2025
46 Min.Folge vom 23.06.2025

Die Nachfolgerin für Doris, Frau Lena Dorndorf trifft ein. Ihre Hilfe ist sehr notwendig, denn auch Nico verlässt das Hotel. Er hat ein verlockendes Angebot aus Paris. jerry der ehrgeizige Manager des jungen Pianisten Paul versucht diesen und seine Freundin Barbara auseinanderzubringen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Christine Buchegger (Lena Dorndorf) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Sascha Wussow (Georg Brandner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Erwin Steinhauer (Herr Fabian) Isabel Neuenfeldt (Barbara Birkmann) Arnd Klawitter (Paul Helwin) Manfred Zapatka (Alex Köpcke) Drehbuch: Beatrice Ferolli, Gabriele Werth Regie: Peter Saemann Bildquelle: ORF/Johannes Cizek

