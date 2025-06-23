Schlosshotel Orth (5/13): Sieg der LiebeJetzt kostenlos streamen
Die Nachfolgerin für Doris, Frau Lena Dorndorf trifft ein. Ihre Hilfe ist sehr notwendig, denn auch Nico verlässt das Hotel. Er hat ein verlockendes Angebot aus Paris. jerry der ehrgeizige Manager des jungen Pianisten Paul versucht diesen und seine Freundin Barbara auseinanderzubringen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Christine Buchegger (Lena Dorndorf) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Sascha Wussow (Georg Brandner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Erwin Steinhauer (Herr Fabian) Isabel Neuenfeldt (Barbara Birkmann) Arnd Klawitter (Paul Helwin) Manfred Zapatka (Alex Köpcke) Drehbuch: Beatrice Ferolli, Gabriele Werth Regie: Peter Saemann Bildquelle: ORF/Johannes Cizek
