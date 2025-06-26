Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Tourismusverband geht die Abstimmung über den Bau einer Sommerrodelbahn positiv aus. Doch Wenzel weiß, dass Thallinger von Kaiser bestochen wurde. Leo, ein ehemaliger Bekannter von Lena, erpresst sie. Ein Tourneetheater gastiert in Gmunden. Zwischen den beiden Stars, Andrea Paul und Friedrich Maria Walther, gibt es ständig Reibereien, die in einer Ohrfeige Andreas eskalieren. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Christine Buchegger (Lena Dorndorf) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Sascha Wussow (Georg Brandner) Nicole R. Beutler (Fanny Hofer) Heinz Trixner (Vinzenz Strobl) Nina Franoszek (Andrea Paul) Peter Roggisch (Friedrich Maria Walther) Thomas Stroux (Leo) Michael Walde-Berger (Freddy Sattler) Reinhard Nowak (Ulli Dreher) u.a. Buch: Rochus Bassauer Regie: Claus Peter Witt Bildquelle: ORF/Johannes Cizek

