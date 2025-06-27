Schlosshotel Orth (8/13): Hals und BeinbruchJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 2
Folge 11: Schlosshotel Orth (8/13): Hals und Beinbruch
46 Min.Folge vom 27.06.2025
Strobel klagt Wenzel im Namen von Kaiser wegen Rufschädigung. Fanny wird die Gegenseite übernehmen. Sissy kündigt im Hotel Traunstein und will sich selbstständig machen. Eleonore Bahr hat einen Walker engagiert. Jede zu private Annäherung zwischen den beiden ist vertraglich ausgeschlossen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Christine Buchegger (Lena Dorndorf) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Hofer) Sascha Wussow (Georg Brandner) Bildquelle: ORF/Johannes Cizek
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schlosshotel Orth Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0