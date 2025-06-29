Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 2

ORF2Staffel 1Folge 12vom 29.06.2025
46 Min.Folge vom 29.06.2025

Der Prozess Strobel gegen Strobel nimmt eine überraschende Wendung: Bevor Fanny belastendes Material vorlegen kann, zieht Kaiser die Klage gegen Strobel zurück. Währenddessen wird klar: Lena und Wenzel können ihre Gefühle füreinander nicht länger verbergen. Auf einer Wanderung entdeckt Georg die kleine Kathy – Wenzel hilft ihr, ihren Vater zu finden. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Christine Buchegger (Lena Dorndorf) Nicole R. Beutler (Fanny Hofer) Heinz Trixner (Vinzenz Strobl) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Sascha Wussow (Georg Brandner) Lisa Tatzber (Kathi Brunner) Michael Rastl (Alex Brunner) Peter Uray (Professor Göttinger) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Regie: Claus Peter Witt Buch: Climax Filmscript, Gabriele Werth Bildquelle: ORF/ORF/Johannes Cizek

