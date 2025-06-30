Schlosshotel Orth (10/13): Brunos letzter CoupJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 2
Folge 13: Schlosshotel Orth (10/13): Brunos letzter Coup
46 Min.Folge vom 30.06.2025
Wenzel und Lena gestehen einander die Liebe. Auch Sissy und Georg verbringen einen romantischen Abend miteinander. Bruno Weingart macht Gräfin Cecilie Schönburg den Hof. Er weiß nicht, die die Adelige mittlerweile komplett verarmt ist. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Christine Buchegger (Lena Dorndorf) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Sascha Wussow (Georg Brandnr) Regie: Claus Peter Witt
Altersfreigabe:
0