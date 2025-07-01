Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 14vom 01.07.2025
Lena hat an ihrem früheren Arbeitsplatz Geld unterschlagen, um ihrem Bruder Philipp zu helfen. Nun steht ihr bald ein Prozess bevor. Sissy und Georg geraten gemeinsam in Bergnot und können gar nicht anders, als sich näher zu kommen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Christine Buchegger (Lena Dorndorf) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Sascha Wussow (Georg Brandner) Regie: Claus Peter Witt Buch: Climax Filmscript, Gabriele Werth Bildquelle: ORF/Johannes Cizek

