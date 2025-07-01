Schlosshotel Orth (11/13): Der TeufelsrachenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 2
Folge 14: Schlosshotel Orth (11/13): Der Teufelsrachen
46 Min.Folge vom 01.07.2025
Lena hat an ihrem früheren Arbeitsplatz Geld unterschlagen, um ihrem Bruder Philipp zu helfen. Nun steht ihr bald ein Prozess bevor. Sissy und Georg geraten gemeinsam in Bergnot und können gar nicht anders, als sich näher zu kommen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Christine Buchegger (Lena Dorndorf) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Sascha Wussow (Georg Brandner) Regie: Claus Peter Witt Buch: Climax Filmscript, Gabriele Werth Bildquelle: ORF/Johannes Cizek
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schlosshotel Orth Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0