Schlosshotel Orth Staffel 2

Schlosshotel Orth (13/13): Bis dass der Tod euch scheidet

Staffel 1Folge 16vom 03.07.2025
Schlosshotel Orth (13/13): Bis dass der Tod euch scheidet

Schlosshotel Orth (13/13): Bis dass der Tod euch scheidetJetzt kostenlos streamen

Schlosshotel Orth Staffel 2

Folge 16: Schlosshotel Orth (13/13): Bis dass der Tod euch scheidet

46 Min.Folge vom 03.07.2025

Das ganze Hotel ist mit den Vorbereitungen für die Hochzeit von Sissy und Georg beschäftigt. Schon seit vielen Jahren ist Gmunden heimlicher Treffpunkt von Ronald und Julia. Doch dieses Jahr läuft alles etwas anders, denn Ronald hat einen Autounfall und ist schwer verletzt. Bald darauf reist seine Frau Elisabeth an. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Christine Buchegger (Lena Dorndorf) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Sascha Wussow (Georg Brandner) Nicole R. Beutler (Fanny Hofer) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Ilona Grübel (Julia Freund) Wolfgang Hübsch (Ronald Leidenberg) Gertraud Jesserer (Elisabeth Leidenberg) Regie: Claus Peter Witt Buch: Rochus Bassauer Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner

Schlosshotel Orth Staffel 2
ORF2
Schlosshotel Orth Staffel 2

Schlosshotel Orth Staffel 2

