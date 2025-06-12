Schlosshotel Orth (2/13): Verliebt, verlobt, verheiratetJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 2
Folge 2: Schlosshotel Orth (2/13): Verliebt, verlobt, verheiratet
46 Min.Folge vom 12.06.2025
Wenzel, Franzl und Dr. Marion Fabian verbringen gemeinsam eine Nacht auf der Alm. Wenzel und Marion kommen sich sehr nahe. Bernhard will seiner reichen Erbtante Irmgard seine angebliche Verlobte Gitti vorstellen. Doch der Genuss einer Fischsuppe hat schwere Folgen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Beatrice Kessler (Dr. marion Fabian) Nicole R. Beutler (Fanny Hofer) Lotte Ledl (Anna Kofler) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Regie: Peter Saemann Bildquelle: ORF/Johannes Cizek
Schlosshotel Orth Staffel 2
