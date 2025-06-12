Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth (2/13): Verliebt, verlobt, verheiratet

ORF2Staffel 1Folge 2vom 12.06.2025
46 Min.Folge vom 12.06.2025

Wenzel, Franzl und Dr. Marion Fabian verbringen gemeinsam eine Nacht auf der Alm. Wenzel und Marion kommen sich sehr nahe. Bernhard will seiner reichen Erbtante Irmgard seine angebliche Verlobte Gitti vorstellen. Doch der Genuss einer Fischsuppe hat schwere Folgen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Beatrice Kessler (Dr. marion Fabian) Nicole R. Beutler (Fanny Hofer) Lotte Ledl (Anna Kofler) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Regie: Peter Saemann Bildquelle: ORF/Johannes Cizek

