Schlosshotel Orth (4/13): Romeo und Julia am Traunsee
Schlosshotel Orth Staffel 2
Folge 7: Schlosshotel Orth (4/13): Romeo und Julia am Traunsee
(Fernsehserie, AUT 1997) Doris hat eine Stelle als Geschäftsführerin im Hotel Traunstein angenommen. Sissy jobbt als Reiseführerin und trifft auf ihrer ersten Tour mit Georg Brandner, dem jungen Forstrat zusammen. Es kommt zum ersten Krach. Lisa und Walter haben sich einst im Streit getrennt. Nun treffen sie sich nach 18 Jahren wieder. Mit Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer), Andrea Lamatsch (Sissy Hofer), Heinz Trixner (Vinzenz Strobel), Hans Kraemmer (Josef Schimek), Sascha Wussow (Georg Brandner), Beatrice Kessler (Dr. Fabian), Gunter Berger (Walter Strombach), Vanessa Jung (Jasmin Strombach), Dennis Grabosch (Tom Behringer), Eleonore Weisgerber (Lisa Behringer) u.a. Buch: Rochus Bassauer Regie: Peter Sämann Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/Johannes Cizek
