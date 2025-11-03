Schlosshotel Orth (4/15): Junge LiebeJetzt kostenlos streamen
Die aufkeimende Verliebtheit zwischen Martin und Christiane wird durch einen peinlichen Liebesbrief von Martins ewig jugendlichem Großvater Siggi jäh unterbrochen. Carla versucht, Felix zu becircen. Sie hat sich in die Idee einer gemeinsamen Zukunft mit Felix und Max verliebt. Alexander bringt Ruths Gefühlsleben ordentlich durcheinander. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Stefano Bernardin (Max Prinz) Manfred Stücklschwaiger (Alexander Pichler) Florentin Groll (Sepp Thallinger) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Andreas Ban (Lukas) Johanna C. Hohloch (Agnes) Siegfried Rauch (Siggi Winter) u.a. Buch: Susan Pike (nach einer Idee von Rochus Bassauer) Regie: Christa Mühl Bildquelle: ORF/Hubert Mican
