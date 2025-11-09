Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 7

Schlosshotel Orth (8/15): Verdächtigungen

ORF2Staffel 1Folge 8vom 09.11.2025
46 Min.Folge vom 09.11.2025

Julias Kur wird durch das Auftauchen ihrer ehemaligen Freundin Gwendolyn empfindlich gestört. Denn jener Frau, die ihr einst den Mann ausgespannt hat, will Julia wirklich nicht begegnen....Lilos Zustand hat sich verschlimmert. Ein Bluttest konfrontiert Eva mit einer furchtbaren Diagnose. Die Bücher des Schlosshotels werden einer außertourlichen Prüfung unterzogen. Felix steht plötzlich im Verdacht, Geld unterschlagen zu haben. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Janette Kössler (Lilo) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Susanna Knechtl (Iris Baier) Karl Menrad (Albert Novak) Andrea Händler (Julia) Sissy Perlinger (Gwendolyn Schweiger) Dierk Prawdzik (Wolfgang) Regie: Christa Mühl Buch: Walter Kärger Bildquelle: ORF/Hubert Mican

