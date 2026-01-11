Schlosshotel Orth (10/15): Zurück ins LebenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 9
Folge 10: Schlosshotel Orth (10/15): Zurück ins Leben
Eine Wahrsagerin prophezeit dem Buchhalter Herbert Baumgartner seinen baldigen Tod. Der genießt daraufhin die kurze verbleibende Zeit in vollen Zügen - und stellt fest, dass er die Wahrsagerin offensichtlich gründlich missverstanden hat. Felix bemüht sich, die Trennung von seiner Frau zu akzeptieren. Doch Ruth fragt sich, ob sie nicht doch vorschnell gehandelt hat. Tatjana stellt bei der Testamentseröffnung fest, dass Ben ein großes Geheimnis hatte. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Julia Cencig (Lisa) Christian Pogats (Sebastian) Karl Menrad (Albert Novak) Johanna C. Hohloch (Agnes Pröll) Janette Rauch (Sarah Lenz) Markus Hering (Herbert Baumgartner) Dolores Schmidinger (Frau Agathe) Andrea Kiesling Johannes Pump u.a. Buch: Agnes Pluch Regie: Ines Anna Krämer Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Wolfgang Fuhrmann
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