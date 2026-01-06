Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 9

Schlosshotel Orth (7/15): Am Abgrund

ORF2Staffel 9Folge 7vom 06.01.2026
Schlosshotel Orth (7/15): Am Abgrund

Schlosshotel Orth (7/15): Am AbgrundJetzt kostenlos streamen

Schlosshotel Orth Staffel 9

Folge 7: Schlosshotel Orth (7/15): Am Abgrund

46 Min.Folge vom 06.01.2026

Tina rettet einen kleinen Hund vor dem sicheren Tod. Da ihre Eltern auf keinen Fall ein Haustier wollen, muss sie ihn trickreich vor ihnen verstecken. Felix hat die schwere Aufgabe, Max beizubringen, dass er gelähmt bleiben wird. Tatjana wünscht sich nichts mehr, als Bens Urne in ihrem Garten begraben zu können, aber Vinzenz schmettert ihr Ansuchen ab. Er hat nicht damit gerechnet, dass Tatjana noch ein As im Ärmel hat. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Julia Cencig (Lisa) Christian Pogats (Sebastian) Karl Menrad (Albert Novak) Roswitha Schreiner (Miriam Rath) Thomas Balou Martin (Gert Rath) Ronja Forcher (Tina Rath) Dorothea Parton (Ärztin) u.a. Buch: Amaryllis Sommerer Regie: Ines Anna Krämer Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican

