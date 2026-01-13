Schlosshotel Orth (12/15): KlartextJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 9
Folge 12: Schlosshotel Orth (12/15): Klartext
Heinz versucht seit Jahren, seinem Vater zu verheimlichen, dass er mit Frauen nichts am Hut hat. Doch dann steht plötzlich Heinz' Lebensgefährte vor der Tür. Felix und Ruth gestehen sich ein, dass ihre Ehe am Ende und eine Scheidung die letzte Konsequenz ist. Eva macht bei einem Seminar die Bekanntschaft eines jungen Arztes. Max erfährt, dass die Reha-Klinik derzeit keinen Platz für ihn frei hat. Lisa wird neue Direktionssekretärin im Schlosshotel. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Julia Cencig (Lisa) Christian Pogats (Sebastian Frank) André Pohl (Heinz Bogner) Susa Meyer (Karin) Thomas Huber (Timo) Michael Rastl (Matthias Bogner) Regie: Jürgen Kaizik Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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