Schlosshotel Orth (8/15): EinbrücheJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 9
Folge 8: Schlosshotel Orth (8/15): Einbrüche
Felix unterstützt die Polizei bei der Ergreifung eines Gaunerpärchens. Leider hat er jedoch die Rechnung ohne den pflichtbewussten Josef Schimek gemacht. Durch eine Anfrage bei der Bank entdeckt Ruth, dass Felix sich für die Rettung des Schlosshotels schwer verschuldet hat. Max verweigert die Mitarbeit bei der Therapie. Als er auch noch mit Iris Schluss macht, schreitet Hannes ein. Tatjana will die Untersuchung des Unfalls noch einmal aufrollen und findet einen neuen Zeugen. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian) Judith Rosmair (Marthe Schneider) Simon Hatzl (Marius Johanson) Lila Nil-Gürmen Nikolaus Kinsky (Herr Graf) u.a. Buch: Walter Kärger und Alrun Fichtenbauer Regie: Ines Anna Krämer Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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