Schlosshotel Orth: Abschiedsfest von "Hoteldirektor" Albert FortellJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 9
Folge 17: Schlosshotel Orth: Abschiedsfest von "Hoteldirektor" Albert Fortell
3 Min.Folge vom 22.12.2025
Nach dem Ende der Dreharbeiten für die letzte Staffel der ORF-Serie "Schlosshotel Orth" feierte das Team um "Hoteldirektor" Albert Fortell ein großes Abschiedsfest. Sendung: "Seitenblicke" vom 8.11.2004
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