Folge 4: Schlosshotel Orth (4/15): Eine ungeheuerliche Geschichte
Um sich an seinem ehemaligen Schulfreund Heinrich Hartmann zu rächen, gaukelt Sigmund Anzinger ihm die Existenz eines Monsters im Traunsee vor. Felix erfährt, dass ein großer Investor das Schlosshotel in eine Appartementanlage umbauen will und startet einen verzweifelten Rettungsversuch. Tatjana muss erkennen, dass ihr Bruder Ben ein Nichtsnutz ist. Sie wirft ihn aus dem Hotel Traunstein. Vinzenz kann die Bürgermeisterwahl für sich entscheiden. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Patrick Rapold (Ben Prinz) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Julia Cencig (Lisa) Johanna C. Hohloch (Agnes Pröll) Karl Menrad (Albert Novak) Regie: Jürgen Kaizik Bildquelle: ORF/Hubert Mican
