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SCHÖN LAUT

Ausgepeitscht in Portugal

Studio BummensStaffel 2026Folge 14vom 14.07.2026
Ausgepeitscht in Portugal

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SCHÖN LAUT

Folge 14: Ausgepeitscht in Portugal

61 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12

Heute wird es bei „SCHÖN LAUT“ herrlich unzensiert, tiefgründig und verdammt intim! Vanessa und Lola vertiefen das Oberthema Ernährung, driften aber blitzschnell ab in die ganz großen Lebensfragen – und die Abgründe des Alltags. Lola spricht offen über ihre Angst vor dem Sterben, die sie antreibt, ihr wildes Leben in vollen Zügen zu genießen, und warum sie trotz Festival-Vibe lieber platt im Hotelbett lag. Vanessa macht sich deshalb ehrliche Sorgen um ihre Freundin und droppt zeitgleich ein fettes Geständnis: Ohne ihren Andreas hätte sie Großprojekte wie „Let’s Dance“, DSDS und sogar diesen Podcast niemals zugesagt! Die beiden philosophieren über das Geheimnis, wann man im Leben „Ja“ oder „Nein“ sagen sollte, klären die ewige Frage nach „Team Weich oder Team Knusprig“ und Lola fordert in ihrem WTF der Woche eine Führerscheinprüfung für ältere Menschen. Außerdem erklärt Vanessa den Gender-Doppelpunkt, erinnert sich an ihre emotionalen Anfänge bei „Immer wieder sonntags“ und Lola fragt sich ganz ungeniert, wie entwürdigend eigentlich Stuhlproben sind. Schaltet ein für eine Folge voller ehrlicher Sorgen, medizinischer Updates zum Thema „Leaky Gut“ und der ultimativen Trink-Regel für den Sommer!

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