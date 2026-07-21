Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SCHÖN LAUT

Ego-Trip & Nackte Wahrheiten

Studio BummensStaffel 2026Folge 15vom 21.07.2026
Ego-Trip & Nackte Wahrheiten

Ego-Trip & Nackte WahrheitenJetzt kostenlos streamen

SCHÖN LAUT

Folge 15: Ego-Trip & Nackte Wahrheiten

58 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Kann man zu viel Ego haben? Oder braucht man es sogar, um durchs Leben zu kommen? Vanessa und Lola sprechen über Alpha-Persönlichkeiten und die Frage, warum Menschen, die ständig nur von sich reden, so unfassbar anstrengend sein können. Die beiden diskutieren, wann Kontaktabbrüche Selbstschutz sind, warum man manchen Menschen einfach keinen Platz mehr im eigenen Leben geben sollte und weshalb Vanessa glaubt, dass die Zusammenarbeit mit Lola sie zu einem besseren Menschen macht. Natürlich wird es zwischendurch wieder herrlich absurd: Küsst man seine Eltern auf den Mund? Lola erzählt von einem Doppeldate, das komplett nach hinten losging, Vanessa packt eine wilde Sale-Story aus. Außerdem geht es um Eskapismus, die Kraft von Podcasts und die Frage, wie viel Raum wir anderen Menschen eigentlich wirklich geben. Schaltet ein für eine Folge voller Realtalk, skurriler Geschichten und ehrlicher Erkenntnisse. Neue Folgen jeden Dienstag!

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

SCHÖN LAUT
Studio Bummens
SCHÖN LAUT

SCHÖN LAUT

Alle 1 Staffeln und Folgen