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SCHÖN LAUT

Mothering, Kopfkino & Klangschalen

Studio BummensStaffel 2026Folge 16vom 28.07.2026
Mothering, Kopfkino & Klangschalen

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SCHÖN LAUT

Folge 16: Mothering, Kopfkino & Klangschalen

65 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Was passiert eigentlich, wenn der Kopf einfach nicht still sein will? In der neuen Folge von „SCHÖN LAUT“ sprechen Vanessa und Lola über Overthinking und stellen fest, wie unterschiedlich ihre Gedankenwelten funktionieren. Während Vanessa sich in Zukunftsszenarien verliert, versucht Lola bewusst, ihren Gedanken nicht immer alles zu glauben und stattdessen offen durchs Leben zu gehen. Natürlich wird es auch dieses Mal wieder herrlich unzensiert: Die beiden sprechen über ihre legendären Stuhlproben-Ergebnisse, Lolas wilde Bewerbung mit einem unvergesslichen Einstieg und Vanessas ganz persönlichen Schrank voller Erinnerungen. Außerdem geht es um Pitbull, Klangschalen, das Phänomen „Mothering“ in Beziehungen und die Frage, warum wir uns oft selbst am meisten im Weg stehen. Schaltet ein für eine Folge voller ehrlicher Gedanken, skurriler Geschichten und der Erkenntnis: Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Neue Folgen jeden Dienstag!

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