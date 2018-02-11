Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 19: Best of 1
177 Min.Folge vom 11.02.2018
Bei "Schrauben, Sägen, Siegen" treten jede Woche fünf ambitionierte Heimwerker-Paare gegeneinander an und kämpfen mit ihren individuellen Projekten um den Wochensieg - und damit um 5.000 Euro Preisgeld. An jedem Tag steht ein Paar im Mittelpunkt, das innerhalb von nur 36 Stunden Zeitvorgabe sein Projekt meistern muss. Unterstützung erhalten sie dabei von "Handwerker-König" Mark Kühler. Bildrechte: Kabel Eins.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Reality-spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins