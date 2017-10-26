Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Ein Wohnzimmer aus Euro-Paletten

Kabel EinsStaffel 1Folge 9vom 26.10.2017
Folge 9: Ein Wohnzimmer aus Euro-Paletten

44 Min.Folge vom 26.10.2017Ab 12

Sideboard, Tisch, Lampe - alles paletti bei Annika und Christopher! Die beiden sind vom Europaletten-Look so begeistert, dass sie fast ihr ganzes Wohnzimmer aus Paletten bauen. Die beiden sind sich sicher, dass sie das locker schaffen. Aber wie so oft steckt der Teufel auch hier im Detail - und am Ende wird der Ton zwischen dem sonst harmonischen Paar etwas ruppiger. Kommen sie trotzdem ins Ziel?

Kabel Eins
