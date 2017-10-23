Gartenprojekt: Überdachte Terrasse mit SichtschutzJetzt kostenlos streamen
Folge 6: Gartenprojekt: Überdachte Terrasse mit Sichtschutz
45 Min.Folge vom 23.10.2017Ab 12
Fünf Tage, fünf Paare und 5.000 Euro Preisgeld. In "Schrauben, sägen, siegen" treten pro Woche fünf Paare im Heimwerker-Wettkampf gegeneinander an. Das Ehepaar Cornelia und Andrä möchte eine Holzterrasse samt Überdachung vor sein Haus bauen, Gabionen als Sitzschutz aufstellen und mit rund zwei Tonnen Steinen befüllen. Zudem sollen noch Treppenstufen zur Terrassentür gebaut und zum Schluss alles dekoriert werden. Währenddessen beginnt es in der Eifel jedoch heftig zu regnen ...
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins