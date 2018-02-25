Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Best of 3

Kabel EinsStaffel 1Folge 21vom 25.02.2018
Folge 21: Best of 3

177 Min.Folge vom 25.02.2018

Bei "Schrauben, Sägen, Siegen" treten jede Woche fünf ambitionierte Heimwerker-Paare gegeneinander an und kämpfen mit ihren individuellen Projekten um den Wochensieg - und damit um 5.000 Euro Preisgeld. An jedem Tag steht ein Paar im Mittelpunkt, das innerhalb von nur 36 Stunden Zeitvorgabe sein Projekt meistern muss. Unterstützung erhalten sie dabei von "Handwerker-König" Mark Kühler. Bildrechte: Kabel Eins.

