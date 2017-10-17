Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 17.10.2017
44 Min.Folge vom 17.10.2017Ab 12

Steffi und Marco haben vor ein paar Wochen eine neue Einbauküche bekommen. Der Raum an sich ist aber immer noch nicht fertig, das soll jetzt passieren. Die beiden Quasselstrippen haben sich vorgenommen, eine Bar zu bauen, in der die fünfköpfige Familie auch Platz zum Frühstücken hat. Aber natürlich kommen noch ein paar Extras wie LED-Beleuchtung und Mosaiksteinchen hinzu ... Ob das am Ende alles zusammenpasst?

