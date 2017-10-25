Vom chaotischen WG-Zimmer zum maritimen Pärchen-WohnzimmerJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 8: Vom chaotischen WG-Zimmer zum maritimen Pärchen-Wohnzimmer
44 Min.Folge vom 25.10.2017Ab 12
Till und Janina ziehen zusammen; auf gar keinen Fall will sie jedoch in seinem chaotischen Männer-WG-Wohnzimmer sitzen. Der Korallen-Liebhaber und seine Freundin gestalten den Raum komplett um - bis auf das unverrückbare Aquarium. Passend dazu soll alles einen maritimen Look bekommen. Dafür bauen Janina und Till ein Regal und eine Lampe neu, eine Couch bekommt ein Upcycling im Shabby-Look und die Wände einen neuen Anstrich. Was wird ihre Konkurrenz zu dem neuen Wohnzimmer sagen?
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins