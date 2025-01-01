Scrubs - Die Anfänger
Folge 2: Mein Mentor
22 Min.Ab 6
Langsam aber sicher bekommt J.D. Routine bei seiner Arbeit als Assistenzarzt. Probleme gibt es erst, als er sich um einen jungen Patienten namens Will kümmern muss, der unter ernsthaften Lungenproblemen leidet. Jeder von J.D.s Versuchen, den Kettenraucher von seinen Zigaretten abzubringen, schlägt fehl. Unterdessen muss sich Turk um Elliot und Carla kümmern. Die beiden Streithähne geraten immer wieder aneinander, weil jede glaubt, die Bessere zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren