DisneyStaffel 1Folge 11
Folge 11: Mein Weihnachtswunder

22 Min.Ab 6

Weihnachten im Sacred-Heart-Krankenhaus: Von Weihnachtsstimmung ist nichts zu spüren, und nicht einmal der gläubige Turk schafft es, seine Kollegen auf die Feiertage einzustimmen. Während J.D. es nicht hinkriegt, eine Geburt auf Video aufzunehmen, schlägt sich Elliot mit einem anderen Problem herum. Sie hasst es, dass Dr. Kelso meint, alle Frauen würden beim Anblick eines Babys dahinschmelzen. Und deshalb schickt sie eine Hochschwangere recht gefühllos zu einer Kollegin ...

