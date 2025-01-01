Scrubs - Die Anfänger
Folge 11: Mein Weihnachtswunder
22 Min.Ab 6
Weihnachten im Sacred-Heart-Krankenhaus: Von Weihnachtsstimmung ist nichts zu spüren, und nicht einmal der gläubige Turk schafft es, seine Kollegen auf die Feiertage einzustimmen. Während J.D. es nicht hinkriegt, eine Geburt auf Video aufzunehmen, schlägt sich Elliot mit einem anderen Problem herum. Sie hasst es, dass Dr. Kelso meint, alle Frauen würden beim Anblick eines Babys dahinschmelzen. Und deshalb schickt sie eine Hochschwangere recht gefühllos zu einer Kollegin ...
Scrubs - Die Anfänger
Genre:Feiertag, Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
