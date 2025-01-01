Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Staffel 1Folge 20
Folge 20: Mein Freund, der Chirurg

22 Min.Ab 6

Bei privaten Wettkämpfen gegen seinen Freund Turk zieht J.D. immer den Kürzeren. Nun ist es seinem Kontrahenten sogar gelungen, einen Patienten gegen J.D.s Bemühungen zu einer Operation zu überreden. Als Turk auch noch beginnt, die Patienten seines Freundes abzuwerben, entbrennt ein richtiger Streit. Unterdessen macht Elliot ihrem neuen Patienten Sean Avancen. Dieser ist jedoch so sehr mit seinen Neurosen beschäftigt, dass er seine Verehrerin nicht bemerkt ...

