J.D. hat sich verliebt - allerdings in keine ihm bekannte Frau, sondern in eine Patientin, die im Kernspin-Tomographie-Gerät liegt. Der junge Mediziner sollte sich im Auftrag von Dr. Kelso um die reizende Alex Hanson kümmern, nachdem diese auf dem frisch gewischten Flur ausgerutscht war und sich eine Kopfverletzung zugezogen hatte. Obwohl sich Arzt und Patientin bislang noch gar nicht gesehen haben, überlegt J.D., ob er sie nicht einmal zum Essen einladen soll ...
