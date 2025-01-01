Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein Student

DisneyStaffel 1Folge 17
Mein Student

Mein StudentJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 17: Mein Student

22 Min.Ab 6

J.D., Elliot und Turk werden einige Medizinstudenten als Assistenten anvertraut - die nun das Gleiche tun müssen, wofür sie noch vor Kurzem zuständig waren. J.D. soll Josh betreuen - einen schlaksigen jungen Mann, der zwei linke Hände hat und J.D. zunehmend auf die Nerven geht. Als er Josh schließlich zu verstehen gibt, er sei für diesen Job völlig ungeeignet, wird J.D von Carla und Schwester Roberts heftig in die Schranken gewiesen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen