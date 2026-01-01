Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Meine Lieblingspatientin

DisneyStaffel 1Folge 4
Meine Lieblingspatientin

Meine LieblingspatientinJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 4: Meine Lieblingspatientin

22 Min.Ab 12

J.D. und seine Freunde werden erstmals mit den negativen Seiten ihres Berufes konfrontiert und müssen hilflos mitansehen, wie Patienten sterben. So entscheidet sich zum Beispiel die betagte Mrs. Tanner, die unter schwerem Nierenversagen leidet, gegen die Dialyse und somit für einen baldigen Tod. Auch Turks erst 20-jähriger Schützling David scheidet aus dem Leben - er erliegt einem schlimmen Krebsleiden. Ein ähnliches Schicksal ereilt eine Patientin von Elliot und Carla ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen