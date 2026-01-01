Scrubs - Die Anfänger
Folge 4: Meine Lieblingspatientin
22 Min.
J.D. und seine Freunde werden erstmals mit den negativen Seiten ihres Berufes konfrontiert und müssen hilflos mitansehen, wie Patienten sterben. So entscheidet sich zum Beispiel die betagte Mrs. Tanner, die unter schwerem Nierenversagen leidet, gegen die Dialyse und somit für einen baldigen Tod. Auch Turks erst 20-jähriger Schützling David scheidet aus dem Leben - er erliegt einem schlimmen Krebsleiden. Ein ähnliches Schicksal ereilt eine Patientin von Elliot und Carla ...


