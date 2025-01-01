Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Meine Beziehung

Staffel 1Folge 15
Meine Beziehung

Scrubs - Die Anfänger

Folge 15: Meine Beziehung

28 Min.Ab 12

Es ist geschehen: J.D. und Elliot haben endlich ihre erste Liebesnacht miteinander verbracht! Als die beiden am nächsten Tag verliebt im Krankenhaus auftauchen, stellen sich jedoch nicht die gewünschten Reaktionen ein. Turk und Carla zeigen wenig Begeisterung für das neue Paar, und Dr. Cox nimmt die Beziehung sogar zum Anlass, um die beiden noch mehr zu schikanieren, als er es bisher tat. Dies führt schließlich dazu, dass J.D. und Elliot heftig zu streiten beginnen ...

