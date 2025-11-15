Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Staffel 9Folge 1vom 15.11.2025
Folge 1: Unsere erste Vorlesung

21 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

J.D. freut sich mit Elliot auf das Baby, das die beiden erwarten. An seinem ersten Tag als Dozent ist er enttäuscht, dass die Studenten nicht nach der Vorlesung mit ihm ausgehen wollen. Turk tröstet seinen Freund ... Dr. Cox ist wie immer von Kollegen und Studenten angewidert und ist vor allem zu der unsicheren Studentin Lucy ausgesprochen unfreundlich.

