Scrubs - Die Anfänger
Folge 5: Unsere Blutsauger
21 Min.Ab 12
An J.D.s letztem Tag versuchen er und Turk herauszufinden, wer von den Studenten J.D. eine schlechte Dozentenbewertung gegeben hat. Lucy hat indessen Schwierigkeiten, ohne J.D.s Hilfe eine Prüfung zu bestehen. Drew und Denise stellen verwundert fest, dass sie keine Affäre haben, sondern eine richtige Beziehung führen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren