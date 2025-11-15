Scrubs - Die Anfänger
Folge 3: Unsere Vorbilder
21 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12
Lucy muss sich einen neuen Mentor suchen. Ihre Wahl fällt auf Denise, die zunächst ablehnt, es Lucy dann aber doch erlaubt, ihr bei der Arbeit über die Schulter zu sehen. Schließlich kann sie ihr die unangenehmen Aufgaben abnehmen ... J.D. ist eifersüchtig auf Drew, da der Cox' Lieblingsstudent ist, und behandelt ihn dementsprechend schlecht. Als Drew ihn um Hilfe bittet, da er plötzlich bei Cox in Ungnade gefallen ist, lehnt J.D. ab ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren