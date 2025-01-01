Scrubs - Die Anfänger
Folge 9: Unser Babymoon
21 Min.Ab 12
J.D. will mehr Zeit mit Elliot allein verbringen, bevor das Baby zur Welt kommt, doch Elliot ist zu beschäftigt. Erst als Dr. Cox ihr ins Gewissen redet, besinnt sie sich und lässt sich auf J.D.s romantische Avancen ein ... Lucy bringt es nicht übers Herz, an Bens Leiche zu üben, und Turk muss einen Trick anwenden. Jordan verlangt indessen von Cox, er solle ein Testament verfassen.
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
