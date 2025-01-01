Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 9Folge 11
21 Min.Ab 12

Cox verspricht der Gruppe um Drew eine Höllenwoche mit Prüfungen und Arbeiten, ernennt aber Lucy zur "Gruppenleiterin", da er Drew die Loser ersparen möchte. Die völlig überforderte Lucy bittet Drew zurückzukehren, der lässt sie aber, unter Cox' Druck, abblitzen ... Russell Vaughn, ein Topchirurg, der lange in der Dritten Welt gearbeitet hat, stiehlt Turk die Show. Der braucht lange, um zu kapieren, dass ein guter Chef auch mal zurücktritt, wenn es die Umstände erfordern.

