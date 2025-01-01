Scrubs - Die Anfänger
Folge 10: Unser Spickzettel
21 Min.Ab 12
Dr. Cox findet während einer Prüfung einen Spickzettel, zu dem sich keiner seiner Studenten bekennen will. Während die üblichen Verdächtigen so lange im Hörsaal bleiben, bis der Schuldige gefunden wurde, kommen einige Geheimnisse ans Licht. Denise ist von einem beiläufig ausgesprochenen "Ich liebe dich" von Drew so irritiert, dass sie drauf und dran ist, mit ihm Schluss zu machen.
